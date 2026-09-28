Похож на баранью голову и весит до 10 кг: в Украине растет редкий гриб (фото)

Sparassis crispa / © Киверцовский национальный природный парк "Цуманская пуща"

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В украинских лесах во время грибного сезона можно встретить необычный гриб — листочную кудряшку, или спарасис кудрявый (Sparassis crispa). Из-за характерной формы его также называют грибом-бараном, грибной капустой или «бараньей головой».

Об этом сообщает Киверцовский национальный природный парк "Цуманская пуща".

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Такой гриб встречается, в частности, в Цуманской пуще. На вид он напоминает большую вьющуюся головку цветной капусты. Плодовое тело состоит из многочисленных волнистых и ветвящихся лопастей белого, кремового или светло-желтого цвета.

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Листочная кудрявая может вырастать до 30-40 см в диаметре. Обычно ее вес достигает 4–5 кг, а отдельные крупные экземпляры могут весить до 10 кг.

Sparassis crispa. / © Киверцовский национальный природный парк "Цуманская пуща"

Почему гриб нельзя срывать

Листочная кудрявая считается съедобной и ценится за вкусовые свойства. В то же время, собирать ее в природе нельзя, ведь вид занесен в Красную книгу Украины и имеет природоохранный статус «исчезающий».

В Украине этот гриб встречается редко, преимущественно в старых хвойных лесах у основания старых сосен, реже у других хвойных деревьев.

Sparassis crispa / © Киверцовский национальный природный парк "Цуманская пуща"

Листочная кудрявая является реликтовым видом с разорванным ареалом. В Украине ее можно встретить, в частности, в Полесье и в западноукраинских лесах.

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В Цуманской пуще гриб растет как недалеко от экологических троп, так и непосредственно в лесу. Если его удалось увидеть, гриб лучше сфотографировать, но не срывать.

Грибной сезон в разгаре: последние новости

Напомним, в Карпатах на территории Национального природного парка «Гуцульщина» нашли редчайший гриб Свиное ухо (Gomphus clavatus), занесенный в Красную книгу Украины. Предыдущий раз этот вид в парке обнаруживали в 2014 году, поэтому новая находка стала первой за 12 лет.

Сентябрь считается одним из самых урожайных месяцев для грибников. После осенних дождей в лесах активно появляются белые грибы, опята, маслята, лисички и другие популярные виды.

В начале осени почва еще сохраняет тепло, а дожди, туманы и роса обеспечивают достаточно влаги. Белые грибы следует искать в сосновых, дубовых и березовых лесах, опята — на пнях и поваленных деревьях, а маслята — преимущественно в хвойных посадках.

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В то же время грибникам советуют внимательно оценивать состояние находок. Если съедобный гриб немного поврежден личинками, пораженные части можно срезать, а остальные очистить и термически обработать. Сильно червивые, мягкие или подгнившие грибы лучше не брать, поскольку в них могут скапливаться бактерии и продукты жизнедеятельности личинок.

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