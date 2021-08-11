Похожие на "злюк-бобров": в Азовском море отдыхающие обнаружили странные существа

Пользователи Сети стали идентифицировать причудливых улиток.

В Бердянске Запорожской области на берегу Азовского моря отдыхающие нашли странные создания.

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Фотографии причудливых существ выложила в соцсети Людмила Карпенко.

"Будто диковинные животные", — подписала фотографию его автор.

Пользователи в Сети идентифицировали причудливое существо и обнаружили, что это — мидия с яйцекладкой рапана. Правда, обратили внимание на то, что в Азовском море вода недостаточно соленая для проживания этих улиток:

Уже и в Азовском море рапан мидии уничтожает. Думал, что недостаточная соленость Азовского воды будет его сдерживать ...

Становится соленее с каждым годом. Пресной воды из рек поступает все меньше, что компенсируется более соленой водой (из Черного моря) через Керченский пролив.

Ежики какие-то на вид, или злюки-бобры.

Напомним, что на берегу Хаджибейского лимана, расположенного к юго-западу от города Одессы, было зафиксировано массовый мор рыбы и креветок.

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