Похожие на "злюк-бобров": в Азовском море отдыхающие обнаружили странные существа

Пользователи Сети стали идентифицировать причудливых улиток.
В Бердянске Запорожской области на берегу Азовского моря отдыхающие нашли странные создания.
Фотографии причудливых существ выложила в соцсети Людмила Карпенко.
"Будто диковинные животные", — подписала фотографию его автор.
Пользователи в Сети идентифицировали причудливое существо и обнаружили, что это — мидия с яйцекладкой рапана. Правда, обратили внимание на то, что в Азовском море вода недостаточно соленая для проживания этих улиток:
- Уже и в Азовском море рапан мидии уничтожает. Думал, что недостаточная соленость Азовского воды будет его сдерживать ...
- Становится соленее с каждым годом. Пресной воды из рек поступает все меньше, что компенсируется более соленой водой (из Черного моря) через Керченский пролив.
- Ежики какие-то на вид, или злюки-бобры.
Напомним, что на берегу Хаджибейского лимана, расположенного к юго-западу от города Одессы, было зафиксировано массовый мор рыбы и креветок.