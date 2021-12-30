Поила ребенка соком с водкой и снимала на камеру: появилось видео как мать в Одессе заставляет сына пить алкоголь

Поила ребенка соком с водкой и снимала на камеру: появилось видео как мать в Одессе заставляет сына пить алкоголь

Женщину ситуация очень веселила, и она снимала все на видео.

В Одессе молодая мама заставляла своего маленького сына употреблять алкоголь. Она подмешала водку в сок и заставляла мальчика это выпить.

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Видео выложили в телеграм-канале Катарсис.

На кадрах видно, как мальчик лет 3-4 играет игрушками, а мать подсовывает ему стакан с водкой. Ребенок, который, скорее всего, уже раньше пробовал алкоголь и знает, какой он на вкус, отказывается. Мать убеждает сына, что в стакане сок и показательно доливает его туда.

"Там сок, говорю тебе пей"

"Там водка, я не хочу"

"Пей, я тебе сказала, а если я размешаю соком, будешь пить?"

Ребенок верит маме, когда та доливает сок, и делает глоток. В стакане находится водка. Мальчик плюется, а мать хохочет и снимает это на видео.

Пользователи Сети возмутились увиденным:

Есть токсичные родители, которые вредят своим детям.

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Привод для подачи иска в службу защиты прав детей.

Она ему уже наливала, поэтому он знает, какое на вкус отвратительно это зелье, потому и отказывается из-за опыта в прошлом.

Жаль малыша, обреченный с детства. Если эта мать когда-нибудь увидит своего сына за чтением книг, она будет всячески унижать его и обесценивать. Знаем, проходили.

В Одессе мать "накачивала" маленького сына соком с водкой

Напомним, что в Черкассах полицейские забрали новорожденного у нетрезвых родителей.

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