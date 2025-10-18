Поиск лимонов от monobank: можно ли вернуть товары в monoмаркете

Покупки через смартфон / © www.freepik.com/free-photo

Розыгрыш призов от monobank, по условиям которого нужно собрать в приложении не менее 10 лимонов, вызвал ажиотаж. Клиенты заказывают товары в monoмаркете, надеясь найти там желаемые лимоны.

ТСН.ua разобрался, можно ли вернуть приобретенные во время «лимонной лихорадки» товары.

По информации monobank, вернуть товар, приобретенный в monoмаркете, можно в течение 14 календарных дней с момента его получения.

«Возврат будет принят при условии, если товар не был в употреблении, а его оригинальная упаковка, товарный вид и потребительские свойства сохранены», — говорится в разъяснении банка.

В то же время в Госпродпотребслужбе объясняют, что законом разрешено обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению.

Обмен товара надлежащего качества допускается, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Если на момент обмена аналогичного товара нет в продаже, потребитель имеет право или приобрести любые другие товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перерасчетом стоимости, или расторгнуть договор и вернуть потраченные средства.

Стоит помнить, что согласно постановлению Кабмина №172 от 19.03.1994, нельзя вернуть продавцу продовольственные товары (еда, напитки, алкоголь, детское питание), лекарственные препараты и средства, предметы санитарной гигиены.

Также обмену и возврату не подлежат некоторые непродовольственные товары: чулочно-носочные изделия, белье, косметика, парфюмерия, товары для младенцев, инструменты для маникюра и педикюра, ювелирные изделия, печатная продукция и т.д.

Напомним, monobank запустил розыгрыш, который захватил Сеть. Среди призов — миллион гривен и BMW. Для участия нужно найти минимум 10 лимонов.