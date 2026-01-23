- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 2 мин
Поиск работы через "Дию" и ЦПАУ: Минцифры запускает масштабный проект
Соискатели работы смогут просматривать вакансии, в том числе подобранные ИИ, и трудоустраиваться без посещения госучреждений.
В Украине запускают пилотный проект «Обрий», который объединит сервисы Центров занятости с порталом «Дия». Теперь найти работу или оформить статус безработного можно будет онлайн без лишних визитов в госучреждения.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформции.
«Искать работу станет так же просто, как получить услугу в Дии или ЦПАУ. Правительство дало старт пилотному проекту по цифровизации услуг Центров занятости через систему „Обрий“. Чтобы все работало как надо, вместе с Минэкономики будем внедрять пилот постепенно в течение двух лет», — говорится в заявлении Минцифры.
Этап 1. Интеграция систем
На первом шаге технические специалисты соединят новую систему «Обрий» с платформой «Дия». Базы данных будут настроены на быстрый и безошибочный обмен информацией, чтобы все заявки, вакансии и документы отображались корректно и без задержек.
Этап 2. Запуск сервисов в «Дии»
После этого услуги станут доступными для граждан Украины, иностранцев и бизнеса на портале и в приложении «Дия».
Работодатели смогут онлайн искать работников, приглашать их на собеседования и официально оформлять на работу. Соискатели работы смогут просматривать вакансии, в том числе подобранные искусственным интеллектом, и трудоустраиваться без посещения государственных учреждений.
Этап 3. Внедрение услуг в ЦПАУ
После онлайн-запуска сервисы появятся и в ЦПАУ. Правительство уже утвердило перечень из 12 обязательных услуг для предоставления в Центрах.
Администраторы смогут помочь:
стать на учет, получить или восстановить статус безработного, а также сняться с регистрации;
подать заявление на пособие по безработице;
получить справки о пребывании на учете, выплатах и начисленном доходе;
оформить документы для бизнеса — выдать, продлить или аннулировать разрешение на трудоустройство иностранцев;
подать заявки на другие виды помощи, в частности гранты, выплаты на погребение или компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.
Благодаря цифровым решениям украинцы смогут избежать лишней бюрократии при поиске работы, а государство получит четкое понимание реального спроса на рынке труда. Это позволит быстрее готовить необходимые кадры и эффективнее трудоустраивать безработных.
На внедрение сервисов в «Дии» и ЦПАУ отведено два года. Уже в ближайшее время Минэкономики объявит набор тестировщиков.
К слову, Минцифры планирует запустить онлайн-сдачу теоретического экзамена по вождению в 2026 году, чтобы искоренить коррупцию и сделать процедуру прозрачной. Искусственный интеллект позволит эффективно контролировать процесс и предотвращать списывание. Точная дата запуска зависит от согласования с МВД.