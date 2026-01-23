Поиск работы через "Дию" и ЦПАУ: Минцифры запускает масштабный проект

Приложение «Дия» / © Министерство цифровой трансформации

В Украине запускают пилотный проект «Обрий», который объединит сервисы Центров занятости с порталом «Дия». Теперь найти работу или оформить статус безработного можно будет онлайн без лишних визитов в госучреждения.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформции.

«Искать работу станет так же просто, как получить услугу в Дии или ЦПАУ. Правительство дало старт пилотному проекту по цифровизации услуг Центров занятости через систему „Обрий“. Чтобы все работало как надо, вместе с Минэкономики будем внедрять пилот постепенно в течение двух лет», — говорится в заявлении Минцифры.

Этап 1. Интеграция систем

На первом шаге технические специалисты соединят новую систему «Обрий» с платформой «Дия». Базы данных будут настроены на быстрый и безошибочный обмен информацией, чтобы все заявки, вакансии и документы отображались корректно и без задержек.

Этап 2. Запуск сервисов в «Дии»

После этого услуги станут доступными для граждан Украины, иностранцев и бизнеса на портале и в приложении «Дия».

Работодатели смогут онлайн искать работников, приглашать их на собеседования и официально оформлять на работу. Соискатели работы смогут просматривать вакансии, в том числе подобранные искусственным интеллектом, и трудоустраиваться без посещения государственных учреждений.

Этап 3. Внедрение услуг в ЦПАУ

После онлайн-запуска сервисы появятся и в ЦПАУ. Правительство уже утвердило перечень из 12 обязательных услуг для предоставления в Центрах.

Администраторы смогут помочь:

стать на учет, получить или восстановить статус безработного, а также сняться с регистрации;

подать заявление на пособие по безработице;

получить справки о пребывании на учете, выплатах и начисленном доходе;

оформить документы для бизнеса — выдать, продлить или аннулировать разрешение на трудоустройство иностранцев;

подать заявки на другие виды помощи, в частности гранты, выплаты на погребение или компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Благодаря цифровым решениям украинцы смогут избежать лишней бюрократии при поиске работы, а государство получит четкое понимание реального спроса на рынке труда. Это позволит быстрее готовить необходимые кадры и эффективнее трудоустраивать безработных.

На внедрение сервисов в «Дии» и ЦПАУ отведено два года. Уже в ближайшее время Минэкономики объявит набор тестировщиков.

К слову, Минцифры планирует запустить онлайн-сдачу теоретического экзамена по вождению в 2026 году, чтобы искоренить коррупцию и сделать процедуру прозрачной. Искусственный интеллект позволит эффективно контролировать процесс и предотвращать списывание. Точная дата запуска зависит от согласования с МВД.