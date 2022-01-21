Поиск "взрывчатки" советовал начать с райотдела полиции: в Запорожской области мужчина "заминировал" весь город

Поиск "взрывчатки" советовал начать с райотдела полиции: в Запорожской области мужчина "заминировал" весь город

Подозреваемый уже был осужден в России и Украине.

В Запорожской области разыскали "анонимного террориста", который сообщил о заминировании города Мелитополь. Поиски взрывчатки он рекомендовал начать из районного отдела полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мужчина позвонил в полицию с сообщением о том, что он в Мелитополе заложил взрывчатку. По его словам, первым он заминировал районный отдел полиции.

В полиции обследовали помещение, однако никакой взрывчатки не нашли. Уже через несколько часов они установили личность минера. Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.

Правоохранители открыли производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

"Проверяется факт причастности гражданина к совершению других аналогичных преступлений на территории области", – говорится в сообщении.

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