Поиск жилья, транспорта и волонтерская помощь: три полезных онлайн-сервиса в военное время

Поиск жилья, транспорта и волонтерская помощь: три полезных онлайн-сервиса в военное время

Онлайн-сервисы с информацией, которая поможет украинцам.

Подборка полезных онлайн сервисов, где украинцы могут найти жилье, полезную информацию и волонтерскую помощь в военное время.

Сохраняйте это сообщение и делитесь с близкими.

Взаимодействие https://viyna.net/

Платформа для легкого поиска информации. Здесь вы можете узнать, что делать, если…, где найти жилье/транспорт/лекарство, как перейти границу и даже на какие каналы и аккаунты стоит подписаться.

Помогай! https://dopomagai.org/

Волонтерская организация, где можно получить или оказать помощь с жильем, эвакуацией или получить гуманитарку.

Убежище https://prykhystok.in.ua/

Здесь можно найти жилье в безопасном месте или же предложить собственное для беженцев.

Напомним, в Харькове был создан бот для поиска пропавших родственников и знакомых.

Читайте также: