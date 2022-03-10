Поиск жилья, транспорта и волонтерская помощь: три полезных онлайн-сервиса в военное время

Онлайн-сервисы с информацией, которая поможет украинцам.
Подборка полезных онлайн сервисов, где украинцы могут найти жилье, полезную информацию и волонтерскую помощь в военное время.
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Взаимодействие https://viyna.net/
Платформа для легкого поиска информации. Здесь вы можете узнать, что делать, если…, где найти жилье/транспорт/лекарство, как перейти границу и даже на какие каналы и аккаунты стоит подписаться.
Помогай! https://dopomagai.org/
Волонтерская организация, где можно получить или оказать помощь с жильем, эвакуацией или получить гуманитарку.
Убежище https://prykhystok.in.ua/
Здесь можно найти жилье в безопасном месте или же предложить собственное для беженцев.
Напомним, в Харькове был создан бот для поиска пропавших родственников и знакомых.
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