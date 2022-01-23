Поиски длились 5 часов: на Закарпатье спасатели нашли 4 лыжников, заблудившихся в горах

Состояние здоровья туристов – удовлетворительное.

В субботу вечером во время катания на лыжах в районе горы Гимба из-за тумана заблудились четыре мужчины, которых ночью нашли спасатели.

Об этом сообщает ГСЧС.

"22 января в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время катания на лыжах, на горнолыжном курорте Пилипец, в районе горы Гимба четверо граждан потеряли ориентиры местности в условиях тумана. Все заблудившиеся мужчины 1985, 1986, 1990 и 1997 лет рождения приехали в Закарпатье со Львова, Сум и Днепра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 01:10 путем проведения поисково-спасательных работ нашли заблудившихся туристов в районе подножия горы Гимба. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии. Спасатели доставили их в село Березники Хустского района, где их уже ждали друзья.

Напомним, 15 января в Ивано-Франковской области при восхождении на гору Говерлу один человек погиб, еще двое получили травмы. Погибшей оказалась женщина 1965 года рождения. Все туристы – жители г. Южный Одесской области.

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