Поисковые работы в харьковском "Эпицентре" завершены: какое общее количество жертв

Как отметил Клименко, это было непросто.

Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая.

Об этом написал глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории". Криминалисты провели более 100 исследований.

"В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также мы привлекли кинологов – служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент. Благодарен всем за работу!", – отметил глава МВД.

Всего в результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв – 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

"Враг сплошным бредом пытается оправдать удары по гипермаркету, типографии, другим объектам гражданской инфраструктуры. Запугает ли это харьковчан? Только увеличит ненависть. Заставит ли нас отступить? Будем еще сильнее бить врага. До победы", — констатировал Клименко.

Ранее руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что еще два человека считаются пропавшими без вести.

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