"Воистину воскрес!": нардеп Кива ответил на якобы поздравление Тищенко с Рождеством

"Воистину воскрес!": нардеп Кива ответил на якобы поздравление Тищенко с Рождеством

Одиозный нардеп ответил своему коллеге по работе и рейтингу Николая Тищенко на поздравление с Рождеством.

Одиозный политик Илья Кива, которого украинцы назвали величайшим "разочарованием года", ответил своему коллеге по работе и рейтингу Николая Тищенку на поздравление с Рождеством.

Так, в частности, в своем Telegram-канале одиозный политик опубликовал скриншот с якобы приветствием Тищенко и написал: "Воистине Воскресе!"

Ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, очевидно, перепутал праздники и 7 января, когда украинцы праздновали Рождество, якобы поздравил всех с Пасхой. По крайней мере, такой скрин активно распространяется по сосетях и СМИ.

Напомним, самым большим "разочарованием года" украинцы назвали двух нардепов: Николая Тищенко и Илью Киву.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 17-22 декабря 2021 года.

"Исключительно, как "разочарование года", опрошенные назвали Николая Тищенко (1,2%), Илью Киву (1,2%), премьер-министра Дениса Шмыгаля (1,1%)", — говорится в исследовании.

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