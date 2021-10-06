"Поиздевался так, что я не знаю, человек ли он": мать убитой 6-летней Мирославы о суде над 13-летним подозреваемым

"Поиздевался так, что я не знаю, человек ли он": мать убитой 6-летней Мирославы о суде над 13-летним подозреваемым

Мать девочки требует пожизненного заключения для подростка.

Мать 6-летней Мирославы Третьяк Татьяна Третьяк рассказала, что хочет, чтобы суд сурово наказал 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве ее дочери.

Об этом пишет "Общественное".

По словам Татьяны Третьяк, 13-летний подросток перед смертью поиздевался с ее дочери. Однако подробностей женщина не хочет разглашать до суда.

"Хочу, чтобы его наказали так, как он моего ребенка наказал — неизвестно за что. Ее не за что наказывать. Он сильно над ней надругался. Если человек делал это сознательно, то я не знаю, человек ли это. Хочу, чтобы его посадили пожизненно, чтобы он из тюрьмы не вышел", — говорит мать убитой девочки.

Семья подозреваемого подростка выехала из Старого Салтова на Харьковщине сразу после убийства девочки. Мать Мирославы рассказывает, что родные парня боятся самосуда и приезжают в поселок только с охраной.

"Меня никто не поймет, моя боль. Каждый день напоминает мне о ребенке и утрате: ее фотографии, ее вещи, игрушки. Я каждый день плачу. Даже отпуск взяла, чтобы, возможно, немного оправиться, хотя мне даже так хуже", — говорит Татьяна Третьяк.

Напомним:

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