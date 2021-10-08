"Пока будете в реанимации, телефон отдадут жене, и она найдет всех любовниц": главный санврач Херсонщины креативно призвал вакцинироваться

"Пока будете в реанимации, телефон отдадут жене, и она найдет всех любовниц": главный санврач Херсонщины креативно призвал вакцинироваться

Главный врач Херсонской области призвал сильный пол к вакцинации, использовав их "слабости".

Главный санитарный врач Херсонской области оригинально призвал к вакцинации.

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Оригинальный призыв прививаться Юрий Ромаскевич опубликовал на своей странице в Фейсбук.

Он акцентировал свое внимание на мужских "слабостях".

"Не забывайте, что когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", — написал Юрий Ромаскевич.

Пользователи положительно восприняли такой призыв к вакцинации:

То же самое может быть и наоборот.

Аргумент.

В целом, теперь понятно, кто и почему пошел вакцинироваться первым! И критерии группы риска здесь социальные, а не физиологические!

Покажу мужу, который не хочет вакцинироваться.

Это действительно аргумент, а то смертью пугали.

Напомним, что житель Львова Роман Левчик 13 дней пробыл вместе с больным коронавирус отцом во Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи. Муж все это время фотографировал и делился впечатлениями "без прикрас" в Instagram об условиях пребывания в больнице и больных, которых не удалось спасти.

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