"Пока будете в реанимации, телефон отдадут жене, и она найдет всех любовниц": главный санврач Херсонщины креативно призвал вакцинироваться

Главный врач Херсонской области призвал сильный пол к вакцинации, использовав их "слабости".
Главный санитарный врач Херсонской области оригинально призвал к вакцинации.
Оригинальный призыв прививаться Юрий Ромаскевич опубликовал на своей странице в Фейсбук.
Он акцентировал свое внимание на мужских "слабостях".
"Не забывайте, что когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", — написал Юрий Ромаскевич.
Пользователи положительно восприняли такой призыв к вакцинации:
- То же самое может быть и наоборот.
- Аргумент.
- В целом, теперь понятно, кто и почему пошел вакцинироваться первым! И критерии группы риска здесь социальные, а не физиологические!
- Покажу мужу, который не хочет вакцинироваться.
- Это действительно аргумент, а то смертью пугали.
Напомним, что житель Львова Роман Левчик 13 дней пробыл вместе с больным коронавирус отцом во Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи. Муж все это время фотографировал и делился впечатлениями "без прикрас" в Instagram об условиях пребывания в больнице и больных, которых не удалось спасти.