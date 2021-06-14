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"Пока дойдет до уборки, поседеть можно": в Кировоградской области аграрии показали последствия непогоды (видео)

"Пока дойдет до уборки, поседеть можно": в Кировоградской области аграрии показали последствия непогоды (видео)

"Пока дойдет до уборки, поседеть можно": в Кировоградской области аграрии показали последствия непогоды (видео)

Град и дождь уничтожили посеянное на полях.

В селе Большие Трояны Голованевского района Кировоградской области местные аграрии показали последствия непогоды. С полей смыло посевы вместе со слоем чернозема.

Видео полей выложили в соцсети.

"Без слов", — подписал ролик автор.

На кадрах видно, как когда-то засеянные поля превратились в пустыню. Посеянное смыло, а кучи земли, вперемешку с остатками града, толщиной с полметра, просто прибило к обочине. Непогода почти полностью испортила будущий урожай, а значит фермеры понесут потери.

Пользователи Сети посочувствовали аграриям:

  • Это ужас!
  • Выорали сенокосы и пастбища по самый берег, вот природа и благодарит.
  • Пока дело дойдет до сбора и поседеть можно.
  • Сочувствую!
  • Нужно просом пересевать.

Напомним, что Мелитополь накрыл ливень. Из-за этого улицы города затопило водой и произошли оползни земли.

 