"Пока дойдет до уборки, поседеть можно": в Кировоградской области аграрии показали последствия непогоды (видео)

Град и дождь уничтожили посеянное на полях.
В селе Большие Трояны Голованевского района Кировоградской области местные аграрии показали последствия непогоды. С полей смыло посевы вместе со слоем чернозема.
Видео полей выложили в соцсети.
"Без слов", — подписал ролик автор.
На кадрах видно, как когда-то засеянные поля превратились в пустыню. Посеянное смыло, а кучи земли, вперемешку с остатками града, толщиной с полметра, просто прибило к обочине. Непогода почти полностью испортила будущий урожай, а значит фермеры понесут потери.
Пользователи Сети посочувствовали аграриям:
- Это ужас!
- Выорали сенокосы и пастбища по самый берег, вот природа и благодарит.
- Пока дело дойдет до сбора и поседеть можно.
- Сочувствую!
- Нужно просом пересевать.
Напомним, что Мелитополь накрыл ливень. Из-за этого улицы города затопило водой и произошли оползни земли.