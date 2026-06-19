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Пока Европу печет до +40, погода в Украине удивит: синоптик предупредила, чего ожидать
Уже в эти выходные в Украине наступит летнее солнцестояние — самый длинный день в году. Вместе с ним наступит заметное потепление, а в отдельных регионах температура превысит +30 градусов.
Уже в ближайшие выходные в Украине наступит летнее солнцестояние — период самого длинного дня и самой короткой ночи в году. Вместе с этим в страну вернётся по-настоящему летняя погода: температура воздуха повысится, а в большинстве областей будут преобладать солнечные дни.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Какой будет погода в Украине 20 и 21 июня
По её прогнозу, 20–21 июня днём в Украине ожидается от +25 до +29 градусов. В западных областях и на юго-западе страны будет ещё теплее — от +27 до +32 градусов.
«Не стоит опасаться „тридцаток“ в Украине из-за частых сообщений о западной европейской жаре. Действительно, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара, например, на следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов», — отметила Диденко.
Наталья Диденко отметила, что в Украине температура также будет повышаться, однако останется в пределах обычных летних значений.
Что касается осадков, то в субботу, 20 июня, дожди и грозы прогнозируются в полосе от Винницкой области через Черкасскую и Полтавскую области до Харьковской области. В других регионах существенных осадков не ожидается.
В воскресенье, 21 июня, на большей части территории Украины будет преобладать сухая, солнечная и очень тёплая погода. Лишь вечером на крайнем западе страны возможны дожди.
Погода в Киеве 20 и 21 июня
В Киеве 20–21 июня прогнозируется комфортная летняя погода без осадков. В Киеве будет солнечно, а дневная температура воздуха составит около +26 градусов.
Напомним, ранее руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозировал, что в ближайшие выходные в Украине будет стоять комфортная летняя погода.