Пока Лондон плавится от +35°C: в Украину прорывается холодный фронт с грозами

Гроза / © ТСН

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В Украине ожидается резкое изменение погодных условий из-за приближающегося холодного атмосферного фронта. Уже во вторник, 23 июня, он пересечет большинство областей страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Грозы, шквалы и понижение температуры

По словам эксперта, из-за прохождения фронта в большинстве регионов Украины прогнозируют кратковременные дожди, грозы, а иногда — шквалистый ветер. Впрочем, непогода задержится ненадолго. Днем 23 июня в северных областях, а также на Волыни и Ровенщине осадки прекратятся и небо прояснится.

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Температурные показатели в стране распределятся следующим образом:

в большинстве областей столбики термометров будут колебаться в пределах +24…+29 °C .

на юге и юго-востоке сохранится жаркая погода — от +27 до +32 °C.

Погода в Киеве

В столице пик жары приходится на сегодня (до +30 °C). Уже в ближайшую ночь в Киеве пройдет дождь с грозой. Однако днем 23 июня осадки маловероятны — город окажется в тылу холодного фронта, благодаря чему температура снизится до комфортных +27 °C.

Важно для метеозависимых: Наталья Диденко предупреждает, что смена воздушных масс может отрицательно повлиять на самочувствие. Возможны головные боли и скачки артериального давления.

Аномальная жара в Европе

На фоне украинского похолодания страны Западной Европы будут страдать от экстремальных температур. По прогнозам, там ожидается от +32 до +39 °C, а местами столбики термометров поднимутся до катастрофических +40…+42 °C.

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Синоптик особо отметила погодную аномалию в Великобритании: завтра в Лондоне ожидается до +35 °C, в то время как в Париже и Мадриде температура перевалит за сорок градусов.

Напомним, в Киеве и области объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и Киева.

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