Пока мама готовила ужин: в Черкассах 5-летняя девочка выпала из окна

Пока мама готовила ужин: в Черкассах 5-летняя девочка выпала из окна

Девочка выжила и сейчас находится под наблюдением медиков.

В Черкассах малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома. Ребенка доставили в больницу.

Об этом сообщает "Суспільне".

Происшествие произошло вчера, 7 августа, вечером. Девочка находилась дома с мамой, и пока та возилась на кухне, выпала из окна.

"Выездом на место происшествия, правоохранители установили, что 25-летняя женщина, вместе с двумя малолетними детьми, находилась дома и занималась домашними делами. Когда мать на короткое время отвернулась и потеряла из виду свою дочь, девочка взобралась на подоконник, оперлась на москитов сетку открытого окна и выпала с третьего этажа на асфальтовое покрытие ", — рассказала пресс-секретарь Черкасской полиции Зоя Вовк.

Как сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок, видимых травм у ребенка медики не обнаружили.

"Врачи, которых вызвала мать госпитализировали девочку в Черкасскую областную детскую больницу под наблюдение врачей", — сказала Ирина Назарок.

Напомним, что в Днепре мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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