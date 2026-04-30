Пока мама мыла посуду: в Хмельницком ребенок выпал из окна шестого этажа

Ребенок с травмами был госпитализирован. Полиция устанавливает все обстоятельства.

Вера Хмельницкая
Маленький мальчик выпал из окна шестого этажа

Маленький мальчик выпал из окна шестого этажа

В Хмельницком почти 2-летний ребенок выпал из окна шестого этажа одного из жилых домов.

Об этом сообщили в полиции.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что мать с сыном находились на кухне.

«Женщина на несколько минут отвлеклась на мытье посуды, а мальчик в это время вылез на подоконник и выпал из открытого окна. Ребенок был госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи полиции по этому факту открыли уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ровно пенсионерка выпала со второго этажа многоэтажки, когда мыла окна в своей квартире. Несмотря на усилия врачей, через несколько часов от полученных травм она скончалась.

