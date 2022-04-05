"Пока мы не получили перечень тех стран, которые готовы 100% включиться за нас" – Зеленский о гарантиях безопасности и переговорах с Россией

"Пока мы не получили перечень тех стран, которые готовы 100% включиться за нас" – Зеленский о гарантиях безопасности и переговорах с Россией

Президент сообщил, что Украина отвергла ультиматумы России, а в Кремле поняли, что они здесь не работают.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с украинскими журналистами. Он отметил, что сейчас Украина решает вопросы с гарантами безопасности.

"Возможность переговоров мы будем воспринимать как вызов свой человеческий, а как же теперь после Бучи? Все понимают, что прощения этому нет. Каждая такая трагедия, такая Буча, будет бить по рукам, по тем или иным переговорам. Все равно нужно будет находить возможности для таких шагов.

Из пунктов, с которыми пришла Россия на переговоры, все поняли, что их ультиматумы выполнять никто не будет. Есть актуальные вопросы – вопросы гарантий безопасности, для нас там есть важные пункты – кто эти люди, насколько это будет выполняться. Все это обсуждается на уровне советников и лидеров этих стран. С Польшей начали работу, Италия хочет присоединиться. Первый этап – круг этих гарантеров и что они готовы нам гарантировать. Пока мы не получили список тех стран, которые готовы 100% включиться за нас.

Пока всю эту историю мы не составили, потому что не было встречи с нами всех советников, кроме встречи с РФ. Этой встречи в Украине еще не состоялось. Если это произойдет, только тогда с пониманием этих гарантий безопасности мы сможем продолжать этот первый кейс переговоров", — сказал Зеленский.

Он добавил, что пункты России относительно денацификации и демилитаризации вообще не рассматривают.

Напомним, что Украина договорилась, что будет создана совместная с Европейским Союзом комиссия, которая будет расследовать преступления российской армии в Киевской области. Об этом президент Владимир Зеленский сказал 5 апреля в интервью украинским СМИ. По его словам, страна будет действовать по законодательству, ведь живет в "цивилизованном мире".