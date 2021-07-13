Пока на дрейфе: украинские пограничники показали, как предлагали помощь российскому кораблю

Пока на дрейфе: украинские пограничники показали, как предлагали помощь российскому кораблю

В Государственной пограничной службе утверждают, российские корабли вплотную приближались к исключительной экономической зоне Украины.

Украинские пограничники рассказали и показали, как военные корабли государства-агрессора пытались помешать нашим судам во время морских международных учений "Си Бриз-2021".

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В Государственной пограничной службе утверждают, российские корабли вплотную приближались к исключительной экономической зоне Украины, ссылаясь на якобы неисправность техники. В то же время от предложения помощи отказывались. К русским обращались на украинском или английском языках.

- Цель пребывания в морской зоне Украины?

- Здесь нахожусь в районе ожидания по команде сверху. Пока в дрейфе. Правильно понял, вы спрашиваете нужна ли нам какая-то помощь, прием?

- Да, видели, что у Вас подняты два шара. Нужно какая-то помощь?

- Нет, спасибо большое, у нас машина на стопе, пока лежим в дрейфе.

Также россияне безосновательно объявляли морские зоны закрытыми, требовали от наших кораблей изменить курс. Украинские пограничники на провокации не реагировали.

Новости Украины: российские корабли пытались помешать нашим судам во время учений "Си Бриз 2021"

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