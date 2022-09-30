Пока НАТО будет достигать консенсуса по принятию Украины, Зеленский предлагает задействовать "Киевский договор безопасности"

Глава государства предлагает задействовать "Киевский договор безопасности" на период, пока страны НАТО будут достигать консенсуса относительно принятия Украины в Альянс.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Альянса и поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно "Киевскому договору безопасности", который разработан и представлен нашим партнерам", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что "безопасность не имеет альтернатив, но нужна решительность, чтобы гарантировать ее".

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", – сказал Зеленский.

Отметим, Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Украинская армия уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.

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