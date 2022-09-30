Пока НАТО будет достигать консенсуса по принятию Украины, Зеленский предлагает задействовать "Киевский договор безопасности"

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает реализовать гарантии безопасности для Украины и всей Европы согласно "Киевскому договору безопасности".
Глава государства предлагает задействовать "Киевский договор безопасности" на период, пока страны НАТО будут достигать консенсуса относительно принятия Украины в Альянс.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
"Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Альянса и поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно "Киевскому договору безопасности", который разработан и представлен нашим партнерам", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что "безопасность не имеет альтернатив, но нужна решительность, чтобы гарантировать ее".
"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", – сказал Зеленский.
Отметим, Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Украинская армия уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.
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