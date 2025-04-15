Военный назвал условия, при которых молодежь пойдет в ВСУ

ВСУ

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Обсуждение контрактной службы для молодежи вызывает разные мнения. Сможет ли она стать эффективной формой службы или приведет к конфликтам в армии.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире День.LIV

«Знаете, когда этот вопрос только начал подниматься и дискутироваться в обществе, все сразу начали изучать этот вопрос в режиме краткосрочной перспективы. Краткосрочной перспективы рассматривалось в чем? Не будет ли внутренних конфликтов в армии? Собственно, к таким, кто придет вроде бы на год срока, в то время как многие военные служит бессрочно, и некоторые еще со времен АТО, и таких очень много. Второй момент, рассматривался вопрос, не будет ли это просто банальное заработки и способы уклоняться от такой службы, и опять же мы говорим о том, что внутренний конфликт».

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Вопросы, возникающие в обществе, включают возможное влияние на военную дисциплину и возможные конфликты из-за контрактов на короткий срок.

«Третье, то, что возрастная категория 18-25, это, как правило, молодежь, которая выходит, так сказать, из домашнего, из обманутых крыльев, из подтатовой руки, и идет в мир реально получать образование, то есть строить какие-то планы на ближайшее там свое будущее. И акцент на такую молодежь шел в том плане, чтобы их в будущем привлечь к несению военной службы, из-за тех выгод, которые они получат, в будущем перспективе они оставались в стране, то есть там бесплатное обучение, ипотека, и многие другие моменты, да, статусность и все остальные».

Тем не менее многие молодые люди все еще не могут определить свои реальные планы, и новые предложения могут открыть новые возможности для них.

«Но, знаете, тоже, и я это всегда подчеркивал, что нужно дождаться первых результатов, потому что современная молодежь перебивает в двух измерениях»

Этот вопрос следует рассматривать через призму современных социальных сетей и субкультур, которые могут изменить подход к службе.

«В измерениях соцсетей и в измерениях своих субкультур молодежных. На данном этапе те, кто подписали контракт, они еще не общались или не создали первую субкультуру молодежи о том, что служить — это интересно, это классно, это хайпово, называем, каким бы мы ни хотели сленговым молодежным языком».

Результаты первой половины службы будут важны для дальнейшей оценки эффективности изменений.

«Второе, еще эти не прошли этот период службы, хотя бы там в полгода, то есть среднеструйной перспективе, чтобы, опять же, они от эмоций перешли к практическим решениям, к практическим словам, к тому, что они уже показали результат».

Напомним, ранее мы писали о по мобилизации человек, кому за 50.