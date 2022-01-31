Пока не поздно: когда уплатить налоги на недвижимость и доходы 2022 года

В 2022 году украинцы должны уплатить налоги на квартиру, а также с дополнительно полученных доходов. Также декларацию обязаны подать ФЛП. Читайте в материале ТСН.ua, когда и за что платить налоги в этом году.
Одному из местных советов Налоговая служба дала объяснение, до какого срока нужно подать декларацию и уплатить налоги.
Подать декларацию-2022: крайний срок
- ФЛП должны до 9 февраля 2022 года подать в Налоговую службу декларации, если физическое лицо-предприниматель получает доходы не только от предпринимательской деятельности (этот срок не коснется тех ФЛП, которые находятся на упрощенной системе налогообложения).
- Граждане, получившие доход от независимой профессиональной деятельности (артистическая, художественная, преподавательская, образовательная деятельность, частные нотариусы, бухгалтеры, миссионеры и т.д.) представляют декларацию до 3 мая 2022 года (обычно декларация подается до 1 мая, но в этом году срок изменили из-за государственного выходного).
Налог на недвижимость-2022: когда нужно подать декларацию
Ежегодный налог "за лишние метры" придется уплатить тем, кто проживает один в квартире площадью более 60 квадратных метров или в доме площадью более 120 квадратных метров. Это следует сделать до 1 июля 2022 года по месту регистрации. Однако граждане, имеющие налоговую скидку, могут уплатить до конца года.
Часть налога на недвижимость можно вернуть в случаях, если деньги были потрачены на:
- выплату процентов по ипотеке;
- аренду жилья (только для переселенцев);
- медицинские услуги.
В таких случаях декларацию нужно подать до 31 декабря 2022 года.
Налоги-2022 в Украине: когда платить
- ФЛП по результатам поданной декларации должны уплатить налоги до 21 февраля 2022 года;
- Граждане, получившие доходы от независимой профессиональной деятельности – до 1 августа 2022 года;
- Налог "за лишние метры" уплачивается до сентября 2022 года.