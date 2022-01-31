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Пока не поздно: когда уплатить налоги на недвижимость и доходы 2022 года

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Пока не поздно: когда уплатить налоги на недвижимость и доходы 2022 года

Сроки уплаты налогов в 2022 году / Pexels

В 2022 году украинцы должны уплатить налоги на квартиру, а также с дополнительно полученных доходов. Также декларацию обязаны подать ФЛП. Читайте в материале ТСН.ua, когда и за что платить налоги в этом году.

Одному из местных советов Налоговая служба дала объяснение, до какого срока нужно подать декларацию и уплатить налоги.

Подать декларацию-2022: крайний срок

  1. ФЛП должны до 9 февраля 2022 года подать в Налоговую службу декларации, если физическое лицо-предприниматель получает доходы не только от предпринимательской деятельности (этот срок не коснется тех ФЛП, которые находятся на упрощенной системе налогообложения).
  2. Граждане, получившие доход от независимой профессиональной деятельности (артистическая, художественная, преподавательская, образовательная деятельность, частные нотариусы, бухгалтеры, миссионеры и т.д.) представляют декларацию до 3 мая 2022 года (обычно декларация подается до 1 мая, но в этом году срок изменили из-за государственного выходного).

Налог на недвижимость-2022: когда нужно подать декларацию

Ежегодный налог "за лишние метры" придется уплатить тем, кто проживает один в квартире площадью более 60 квадратных метров или в доме площадью более 120 квадратных метров. Это следует сделать до 1 июля 2022 года по месту регистрации. Однако граждане, имеющие налоговую скидку, могут уплатить до конца года.

Часть налога на недвижимость можно вернуть в случаях, если деньги были потрачены на:

  • выплату процентов по ипотеке;
  • аренду жилья (только для переселенцев);
  • медицинские услуги.

В таких случаях декларацию нужно подать до 31 декабря 2022 года.

Налоги-2022 в Украине: когда платить

  1. ФЛП по результатам поданной декларации должны уплатить налоги до 21 февраля 2022 года;
  2. Граждане, получившие доходы от независимой профессиональной деятельности – до 1 августа 2022 года;
  3. Налог "за лишние метры" уплачивается до сентября 2022 года.
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