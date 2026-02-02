Пока не поздно: военным в СОЧ объяснили, когда еще можно вернуться в службу

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СОЧ), имеют возможность самостоятельно избрать подразделение и должность только к моменту вынесения судебного приговора. После осуждения процедура возвращения в армию существенно меняется, а право выбора специализации утрачивается.

Об этом сообщил представитель рекрутингового центра 3-го армейского корпуса с позывным «Тренером» для «Армия TV».

Причины оставления частей и трудности перевода

Рекрутер отметил, что каждая история СОЧ индивидуальна. Среди наиболее распространенных причин он назвал конфликты с командованием, семейные обстоятельства или бюрократические ошибки при лечении. Также значительным фактором является несовершенство системы перевода.

«Это может быть банальная ссора со своим командиром. Недоволен тем или иным решением командира. Это могут быть семейные обстоятельства. Долго не было отпуска, дома проблемы. Человек собрал вещи, уехал домой и его подали в СОЧ», — объяснил военнослужащий.

«Тренер» подчеркнул, что ответственность за СОЧ обязательна, и рассчитывать на то, что о человеке забудут, не стоит. Путь к исправительной колонии часто проходит через несколько месяцев пребывания в следственном изоляторе, откуда вернуться на службу невозможно.

«Нет момента отсидеться, что кто забудет о тебе. Нет, такого нет! Придет время, тебе придется принимать решение либо возвращаться в армию, защищать Украину, либо получить приговор и уходить в исправительную колонию. А для того, чтобы попасть на исправительную колонию, ты еще можешь от трех до шести месяцев находиться в СИЗО. А закон не разрешает из СИЗО, даже если у человека есть желание, забрать его», — подчеркнул рекрутер.

По его словам, многие начинают проситься обратно в армию уже во время нахождения под стражей, однако юридическая процедура этого не позволяет.

«Извини, говорю, техническая процедура не позволяет этого. Когда ты будешь в исправительной колонии, наши рекрутеры приедут, пообщаются с тобой», — отметил рекрутер.

Моральные аспекты и условия службы после приговора

Общаясь с осужденными в колониях, военный заметил, что они часто переосмысливают свой поступок из-за отношения семьи и общества. Один из осужденных так объяснял свое решение вернуться.

«Что такое 5-6 лет для меня, когда у меня там дети растут? А вот знает кто-то, что я сижу в колонии, да? А у меня там брат воюет, сосед воюет. У одноклассника там родители воюют, а у моего ребенка, значит, отец не хочет защищать Украину, а сидит в колонии. Вот какое отношение, какая жизнь будет, какое будет будущее у моих детей?», — заметил Тренер.

Также добавил, что условия возвращения из колонии более жесткие.

«Из исправительной колонии ты можешь попасть только в штурмовики и у тебя есть год находиться без отпуска», — заметил военный.

Рекрутер призвал находящихся в СОЧ бойцов обращаться в рекрутинговые центры добровольно, пока нет приговора. Это позволяет выбрать должность по собственному желанию и работать в атмосфере побратимства.

«Это твое решение. Мы ищем людей, которые при доброй воле приобщаются к лучшему подразделению. Не заставляем никого. Поэтому здесь решение за человеком», — подытожил «Тренер».

Напомним, Герой Украины Сергей Волынский, более известный по позывному «Волине», заявил о необходимости пересмотра подходов к мобилизации в Украине. По его словам, проблемы в этой сфере напрямую влияют на рост случаев самопроизвольного ухода из части (СОЧ).