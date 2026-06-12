Пока не время: в правительстве сделали громкое заявление о реформе ТЦК

ТЦК в Украине

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Реформа Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будет запущена в последнюю очередь после повышения зарплаты военным и введения новых сроков службы.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 12 июня, на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

По ее словам, этот проект предполагает поэтапное внедрение изменений. Премьер-министр назвала эту реформу «самой сложной».

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«Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Вы сказали, что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация, не знает, что такое ТЦК, к счастью для них, потому что они не знают, что такое война. Этой сложной реформе предшествует реформа оплаты труда», — сказала она.

Реформа ТЦК в Украине — что известно

Министерство обороны в рамках масштабной реформы рассматривает разделение функций ТЦК — отдельно социальная функция, отдельно — функция призыва. Как ранее сообщал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, военкоматы могут переименовать в «Офисы резерва», а некоторые их функции, в том числе проверку документов и патрулирование, передать полиции.

Также оборонное ведомство предлагает перевести в полицию некоторые функции территориальных центров комплектования. Однако эти изменения еще обсуждают, окончательные решения будут приниматься народными депутатами.

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