Пока отец защищал Украину: мать морила голодом 5-летнего сына, а потом задушила
Женщина, которая задушила своего сына с инвалидностью, получила 12 лет заключения.
В Тернопольской области женщина морила голодом своего 5-летнего сына с инвалидностью, а потом задушила его.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
«При поддержке публичного обвинения Чертковской окружной прокуратуры Тернопольской области суд признал виновной жительницу одного из сел Чортковского района в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, и умышленное убийство малолетнего сына (ст. 166, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)», — говорится в сообщении.
Борщевский районный суд Тернопольской области назначил ей наказание — 12 лет лишения свободы.
Прокурор в суде доказал, что 5-летний мальчик имел врожденные патологии и тяжелое заболевание, из-за чего нуждался в постоянном уходе, лечении и медицинском надзоре. Несмотря на это, мать фактически не обеспечивала ребенку должной заботы.
После оформления социальной помощи в 2022 году женщина ни разу не обращалась в медицинские учреждения, хотя состояние мальчика требовало регулярного лечения.
Следствием также установлено, что в течение трех дней перед смертью ребенок находился в квартире сам, несмотря на свое беспомощное состояние.
Вернувшись домой после продолжительного отсутствия, женщина задушила сына. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате механической асфиксии — перекрытие носа и рта мягкими предметами.
Эксперты также установили, что перед смертью мальчик несколько дней не получал пищу.
Потерпевшим по делу признан отец ребенка, который с 2021 года проходит службу в Вооруженных силах Украины.
Во время судебных прений прокурор просил назначить обвиняемой 14 лет лишения свободы. В связи с тем, что суд назначил меньший срок наказания, прокуратура готовит апелляционную жалобу.
«Это преступление поражает жестокостью, ведь беспомощный мальчик почувствовал боль там, где должен чувствовать материнскую любовь и заботу. Поскольку осужденная не признала виновности и не раскаялась, мы считаем 12 лет тюрьмы слишком мягким приговором и будем требовать в апелляционном суде более сурового наказания», — отметил прокурор по делу Николай Марцун.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
