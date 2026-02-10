Пока отец защищал Украину: мать снимала изнасилование 10-летней дочери

Заплаканный ребенок / © n24.de

На Закарпатье мать вместе с отчимом неоднократно насиловали свою 10-летнюю дочь и снимали это на видео. В марте 2023 года девочка отважилась сообщить о насилии правоохранителям.

Закарпатская областная прокуратура сообщила, что обжаловала приговор Тячевского районного суда. Не соглашаясь с назначенным наказанием в виде 15 лет лишения свободы, прокуратура настаивает на назначении женщине пожизненного лишения свободы.

Сожителей задержали в марте 2023 года после того, как 12-летний ребенок отважился сообщить о насилии правоохранителям. С тех пор оба безальтернативно содержатся под стражей.

Как выяснили правоохранители, мать вместе с сожителем систематически совершали сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка. Кроме того, женщина умышленно фиксировала преступления на видео.

Ранее судимый отчима признан виновным в неоднократном изнасиловании малолетнего ребенка, умышленном хранении детской порнографии и совершении домашнего насилия (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 УК Украины). По приговору Тячевского районного суда он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Мать признана виновной в неоднократном изнасиловании малолетней, а также в умышленном хранении, изготовлении, распространении детской порнографии и принуждении ребенка к участию в его создании (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины).

Женщина лишена родительских прав в отношении потерпевшей и младшей дочери. Сейчас дети проживают с родным отцом, бывшим военным, защищавшим в то время страну.

