Пока полиция разыскивала, мужчина убил женщину на глазах у ее детей: подробности расправы в Черниговской области

Пока полиция разыскивала, мужчина убил женщину на глазах у ее детей: подробности расправы в Черниговской области

Подозреваемого в убийстве разыскивает полиция.

В селе Кладьковка Черниговского района Черниговской области мужчина на глазах у детей убил их 32-летнюю мать. Несовершеннолетние обратились к правоохранителям, однако копы не смогли найти адрес, который назвали дети.

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Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.

По данным полиции, убийство произошло в ночь на 14 ноября. Накануне в 20:00 в полицию позвонил по телефону ребенок и сообщил, что папа бьет маму. Однако несовершеннолетняя не назвала точный адрес. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обошли несколько домов, однако не нашли фактов насилия.

"Полицейские несколько раз перезванивали на мобильный телефон, с которого поступил вызов на 102, ведь улицы с таким названием в селе не существует. Также в населенном пункте преимущественно отсутствуют таблички с названиями улиц, что затрудняло поиск", — говорится в сообщении.

А уже в 1:35 ночи позвонил мужчина, который сообщил, что его сосед убил сожительницу. На месте преступления копы обнаружили тело женщины с признаками насилия. Подозреваемый с места преступления скрылся. Полиция заочно сообщила ему о подозрении в убийстве и объявила его в общегосударственный розыск. Мужчину зовут Сергей Анатольевич Хаустов, 1977 года рождения.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Действий прибывших первыми полицейских, однако не нашедших дома, оценит служебное расследование.

Как сообщает издание "Апельсин", свидетелями расправы стали дети 4, 7 и 9 лет. Самая старшая девочка позвонила в полицию.

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