Пока пьяная мать отдыхала, утонул ее 4-летний сын: в Харьковской области будут судить 32-летнюю женщину

Пока пьяная мать отдыхала, утонул ее 4-летний сын: в Харьковской области будут судить 32-летнюю женщину

Женщину обвиняют в злостном невыполнении родительских обязанностей.

В Изюме Харьковской области на городском пляже утонул 4-летний мальчик, в это время его мать была нетрезвой. За это женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По данным следствия, трагедия произошла в июне 2021 года на городском пляже Изюма. Пока 32-летняя женщина была пьяной, утонул ее 4-летний сын.

Женщину обвиняют в злостном неисполнении родительских обязанностей по уходу за ребенком, повлекшим смерть (ст. 166 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении матери погибшего ребенка направлен в Изюмский горрайонный суд Харьковской области. Женщине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

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