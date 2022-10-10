Пока Россия бомбила Украину, Притула и Стерненко с украинцами собирали "на месть": за час задонатили 12 млн гривен

Волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко, а также миллионы украинцев во время масштабной 5-часовой воздушной тревоги и ракетной атаки по Украине, не сидели сложа руки. Они собирали на дроны-камикадзе для ЗСУ.

Об этом в Сети сообщил волонтер и шоумен Сергей Притула.

"Друзья, собираем "на месть"! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. Начинаем уже. Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет хлопок. Будет больно. Чем больше соберем, тем больше их будет!", — написал он.

Украинцы активно принялись донатить "на месть". Менее чем через час только на счет Сергея Стерненко украинцы перечислили 12 млн гривен.

"Только у меня в банке уже есть 12 миллионов гривен чуть больше чем за час", — написал Сергей Стерненко.

Напомним, что ранее украинцы собирали средства на народные "байракторы". За несколько дней было собрано денег на 3 турецких беспилотника". Производитель "байрактаров" подарил их бесплатно украинскому народу, а на собранные средства Украина приобрела один спутник, который смогут использовать до конца его "жизни". Также компания ICEYE предоставила в пользование доступ до более чем 30 своих спутников в год.

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