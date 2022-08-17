"Пока сломать соперника не удалось": военный эксперт о продвижении оккупантов на востоке и разрыве ВСУ их логистической цепи

Уже через несколько дней будет полгода, как в Украине идет война.

Российские оккупанты ежедневно совершают 700-800 обстрелов позиций ВСУ, используя ежедневно около 6 тысяч снарядов.

О том, есть ли у Украины шанс "сломить запасы РФ" оккупантов в эфире телеканала Freedom, рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Характеристика "взломать" — могла бы быть реализована, если бы были остановлены наступательные действия противника во второй стратегической наступательной операции на юге и востоке. Пока нам это не удалось, мы проводим оборонные действия. Мы видим, что медленно, но продвижение противника есть. Причиной тому - недостаточное количество современного вооружения и техники, несмотря на героическое сопротивление наших Вооруженных сил. Особенно хочется поклониться пехоте, выполняющей задачу под постоянным нанесением ударов ствольной артиллерией, систем залпового огня, а также ударной авиацией противника", — отметил Игорь Романенко.

Он добавил, что сдвиги в Украине относительно разрыва логистики оккупантов в последнее время велики, в частности последние 3 дня в Крыму о многом говорят.

"Склады с боеприпасами тоже очень важны, поскольку прервать логистическую цепь поставок вооружения и снарядов очень важно. И на отдельных направлениях интенсивность обстрела наших позиций за счет уменьшилась в разы – до 10 раз. В условиях того, что у нас меньше вооружения и меньший потенциал, мы научились эффективнее и по максиму использовать то вооружение, которое есть, и это отличает наши Вооруженные силы и действия их руководства от действий противника, использующего еще советские методы такие как "навал", как это было в Северодонецке.Сил у них достаточно, чтобы сосредоточивать большое количество сил и техники на узких участках, нанося артиллерийские удары с земли и авиаудары — с воздуха, и таким образом проламывая нашу оборону на отдельных участках и просто снося с земли населенные пункты", — сказал Игорь Романенко.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предположил, что страна-оккупантка Россия может готовить массированный ракетный удар на 24 августа. По его словам, наблюдаемое сейчас уменьшение интенсивности ракетных ударов оккупантов по Украине может свидетельствовать о подготовке России ко Дню Независимости Украины.

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