Пока смерть не разлучит: в Кривом Роге двое пенсионеров прыгнули из окна

Мужчина и женщина оставили предсмертную записку.
В Кривом Роге произошло двойное самоубийство. Из окна многоэтажки выпрыгнули двое пенсионеров: супруги.
Об этом сообщают в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.
Происшествие произошло вчера, 8 августа, утром на улице Неделина. В полицию обратились местные жители и сообщили, что под окнами многоквартирного дома нашли тело женщины и мужчины.
Прибывшие на вызов, установили, что пожилые супруги решили уйти из жизни вместе, прыгнув из окна своей квартиры на 4 этаже. Они оставили предсмертную записку, в которой попросили никого не винить в своей смерти.
Мужчине было 84 года, его жене — 83 года.
Как сообщили ТСН.ua в пресс-служба Криворожской полиции, у супругов есть взрослые дети. По факту самоубийства пенсионеров правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 "умышленное убийство с пометкой" самоубийство ".
Сейчас следователи устанавливают все подробности произошедшего.
Напомним, что в Кривом Рои человек угрожал самоубийством, держа в руках боевую гранату.