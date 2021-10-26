Пока смерть не разлучит: в Кривом Роге повесился мужчина, после того как обнаружил жену мертвой

Пока смерть не разлучит: в Кривом Роге повесился мужчина, после того как обнаружил жену мертвой

Пенсион набросил веревку на трубу отопления и покончил с собой.

В Кривом Роге пожилой мужчина покончил с собой после смерти своей жены. Он повесился в своей квартире.

Об этом ТСН.ua рассказали в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

Событие произошло вчера, 25 октября, в многоквартирном доме по проспекту Гагарина, 50. В собственной квартире совершил самоубийство пенсионер 86-летний пенсионер. Он повесился на отопительной трубе.

Отмечается, что пенсионер покончил с собой, когда обнаружил, что его жена умерла.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело женщины без признаков жизни и без явных признаков насильственной смерти, а рядом на батарее тело повешенного мужчины. Тела пенсионеров направили на СМЕ", — рассказала ТСН.ua пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен.

Напомним, что в Кривом Роге произошло двойное самоубийство. Из окна многоэтажки выпрыгнули два пенсионера : муж и жена.

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