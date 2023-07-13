Пока Украина не станет членом НАТО, союзники будут гарантировать ей безопасность – Байден

Байден еще раз подчеркнул, что ни одна страна не может присоединиться к НАТО, если идет война, иначе НАТО тоже была бы в состоянии войны.

Президент США Джо Байден подтвердил, что союзники Украины договорились обеспечить безопасность Украины до вступления в Альянс.

Об этом Байден сказал в четверг во время поездки в Финляндию на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Нииностио, передает корреспондент "Укринформа".

"Мы ясно дали понять президенту Зеленскому, что не будем ждать окончательного решения о вступлении в НАТО, чтобы взять на себя обязательства по обеспечению долгосрочной безопасности Украины", – сказал он.

Байден напомнил, что лидеры G7 выступили с новой совместной декларацией о поддержке Украины. "Я был рад видеть, что декларацию немедленно поддержали северные страны (Европы)", – сказал он, добавив, что к ней могут присоединяться любые страны "для переговоров по двусторонним соглашениям о безопасности с Украиной, пока она официально станет членом НАТО ".

Президент США отметил, что страны НАТО подтвердили "непреклонную поддержку храброго народа Украины, защищающего свою страну от жестоких и бесчеловечных нападений России".

По словам Байдена, союзники и партнеры США по всему миру понимают, что "это не только борьба за будущее Украины, а о суверенитете, безопасности и свободе как таковой".

"Я хочу, чтобы вы подумали о случившемся, если бы мы ничего не сделали", – сказал он.

Союзники также согласились отменить План действий по членству в НАТО, который, как правило, необходим для вступления, "и просто создали путь к членству для Украины", отметил он, отметив прогресс Киева на пути демократических преобразований.

Байден еще раз подчеркнул, что ни одна страна не может присоединиться к НАТО, если идет война, иначе НАТО тоже была бы в состоянии войны.

Напомним, 12 июня в Вильнюсе завершился саммит НАТО. Страны приняли декларацию о помощи Украине и отменили для нее ПДЧ. По словам президента Владимира Зеленского, украинская делегация привезла абсолютно новые гарантии безопасности.

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