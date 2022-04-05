Пока в Москве поклонялись царю, Украина уже заложила основы суверенной, свободной и цивилизованной страны – Министерство культуры

Пока в Москве поклонялись царю, Украина уже заложила основы суверенной, свободной и цивилизованной страны – Министерство культуры

Однако еще в 1710 году украинец, гетман Пилип Орлик создал первую в Европе модель свободного, независимого государства.

Россия пытается убедить весь мир в том, что Украины как государства никогда не существовало, передает Министерство культуры и информационной политики Украины.

В 1710 году украинский гетман Пилип Орлик создал первую в Европе модель свободного, независимого государства – в этой Конституции было прописано понятие «свободного народа», основы демократии и правосудия, антикоррупционные и социальные устои.

Пока в Москве поклонялись царю, Украина уже заложила основы суверенной, свободной и цивилизованной страны, напоминает государственный Центр стратегических коммуникаций.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос о статусе оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут обсуждать Зеленский и Путин.

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