Однако еще в 1710 году украинец, гетман Пилип Орлик создал первую в Европе модель свободного, независимого государства.
Россия пытается убедить весь мир в том, что Украины как государства никогда не существовало, передает Министерство культуры и информационной политики Украины.
В 1710 году украинский гетман Пилип Орлик создал первую в Европе модель свободного, независимого государства – в этой Конституции было прописано понятие «свободного народа», основы демократии и правосудия, антикоррупционные и социальные устои.
Пока в Москве поклонялись царю, Украина уже заложила основы суверенной, свободной и цивилизованной страны, напоминает государственный Центр стратегических коммуникаций.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос о статусе оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут обсуждать Зеленский и Путин.
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