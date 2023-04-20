Пока в соцсетях распространяют мемы об НЛО, украинские военные сбили дроны-камикадзе на Востоке

Пока соцсети радуются мемам с летучими тарелками о вспышках и зареве в небе над Киевщиной, интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА "Shahed-136/131" продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Об этом сообщают воздушные силы в сообщении в социальных сетях.

В частности, сбито около десяти "шахедов".

«Детали – позже!», – читаем в сообщении.

Вспышки над Киевом: что известно

Напомним, что ранее ТСН.ua собрал все, что известно об удивительных вспышках в небе на Киевщине.

Также в Воздушных Силах назвали свою версию вспышек над Киевом. По предварительной информации, вспышки на Киев около 22.30 19 апреля 2023 года связаны с падением спутника/метеорита.