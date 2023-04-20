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Пока в соцсетях распространяют мемы об НЛО, украинские военные сбили дроны-камикадзе на Востоке

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Пока в соцсетях распространяют мемы об НЛО, украинские военные сбили дроны-камикадзе на Востоке

Украинские военные продолжают уничтожать вражеские летучие объекты / Фото: ТСН.ua

Воздушные Силы доложили об уничтожении иранских беспилотников.

Пока соцсети радуются мемам с летучими тарелками о вспышках и зареве в небе над Киевщиной, интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА "Shahed-136/131" продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Об этом сообщают воздушные силы в сообщении в социальных сетях.

В частности, сбито около десяти "шахедов".

«Детали – позже!», – читаем в сообщении.

Вспышки над Киевом: что известно

Напомним, что ранее ТСН.ua собрал все, что известно об удивительных вспышках в небе на Киевщине.

Также в Воздушных Силах назвали свою версию вспышек над Киевом. По предварительной информации, вспышки на Киев около 22.30 19 апреля 2023 года связаны с падением спутника/метеорита.

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Дата публикации
Просмотры
241
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