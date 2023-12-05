Пока в Украине война, нардепы будут без отпусков и каникул — Вениславский

Вениславский напомнил, что 24 февраля 2022 года Рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания до окончания войны.

Пока в Украине будет действовать военное положение, согласно принятому закону, народные избранники будут без отпусков, перерывов и каникул.

Об этом заявил Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга во вторник, 5 декабря.

"Есть нормы Конституции, которые требуют закрывать и открывать очередную сессию – первый вторник сентября и первый вторник февраля, мы это делаем. А отпусков, перерывов, каникул в работе Верховной Рады не предусматривается до завершения действия правового режима военного положения", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 2024 году у народных депутатов автоматически возрастут зарплаты, поскольку выплаты привязаны к прожиточному минимуму.

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