Пока враг накапливает силы для обстрелов, есть время прожить без отключения света – эксперт

По словам энергоэксперта Геннадия Рябцева, по 10-12 часов мы будем без света, когда температура опустится ниже нуля.

За прошедшие сутки враг обстреливал гражданскую энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

О последствиях этих атак и ситуации с отключениями на ближайший период в эфире "Громадського радіо" рассказал эксперт по рынку нефтепродуктов и энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Если речь идет о дронах, то они целятся "куда попадут". И здесь учитывая, что большинство из этих средств поражения украинцы уже научились сбивать, речь может идти только о последствиях от падения обломков".

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Соответственно, обломки от дронов, которые запускает враг, падают куда угодно и иногда вредят линиям электропередач, изоляторам, небольшим трансформаторным установкам и другому оборудованию, говорит Рябцев. Он добавляет, что эти поражения "тревожат местных", но энергетики достаточно быстро их устраняют и чинят оборудование.

"Здесь стоит только поблагодарить энергетиков за работу", — говорит он.

Что касается работы энергосистемы, эксперт отметил, что дефицит в системе пока не нарастает. Почасовых отключений нет. Тем не менее, становится меньше резервов из-за ухудшения погоды.

"Солнца становится меньше. Однако, несмотря на высокое потребление, Укрэнерго сообщает, что электроэнергии достаточно для обеспечения всех потребителей. Мне предлагали откорректировать прогнозы о всего одной очереди отключений по отношению к октябрю и сентябрю. Но я отказался, потому что они остаются правдивыми", – объясняет эксперт.

Рябцев добавляет, что баланс между генерацией электроэнергии и ее потреблением достаточно шаток, но он все равно есть. Те работы, которые ведутся сейчас, свидетельствуют о том, что он будет подкреплен и дальше. Конечно, мы не можем исключать очередные атаки россиян, говорит он. Однако и энергетики, и Силы обороны к ним готовятся.

"Соответствующие поручения были предоставлены. Вопрос энергетики находится на контроле. Все понимают, что существуют два фронта – горячий и энергетический. Без победы на одном – невозможно победить на другом", – говорит Рябцев.

Поэтому пока прогнозы более-менее положительные, говорит эксперт. Конечно, к очередной массированной атаке россиян.

"До этой гадости они должны собрать средств поражения. Им же нужно каждую ракету напыльником подправить. Пока они будут это подправлять, есть время прожить без выключений", — отмечает он.

Однако с началом отопительного сезона прогнозы несколько хуже, говорит Рябцев.

"Во время этого сезона графики почасовых отключений будут. И они будут достаточно существенными. По 10-12 часов мы будем без света, когда температура опустится ниже нуля", – прогнозирует эксперт.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока некорректно прогнозировать, сколько зимой не будет света и будут ли отключения вообще. У России есть террористические планы, но и украинские энергетики готовятся к атакам.

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