Пока Запад пугает Путина размещением войск в Украине, ВСУ едва сводят концы с концами — СМИ

Пока политики и СМИ на Западе сосредоточены на дискуссии вокруг возможного развертывания войск НАТО в Украине, что повлекло за собой новую волну угроз со стороны Москвы, силы Киева продолжают вести изнурительные бои против россиян, сталкиваясь с критической нехваткой боеприпасов и вооружений.
Украинские военные пытаются удержать длинную линию фронта на юге и востоке страны от продолжающихся — и подчас безумных — нападений россиян. Подразделениям все больше не хватает живой силы, и им все еще отказывают в западных боеприпасах и современном вооружении, которое жизненно необходимо ВСУ. В то же время последние события, в частности, касающиеся вероятного размещения войск НАТО в Украине, вызвали новые ядерные угрозы Путина и отвлекли мир от действительно важного.
Об этом пишет Newsweek.
"Наибольшая острая опасность все еще существует на передовой в Украине. Дефицит боеприпасов огромен, а давление России интенсивно. Запад парализован страхом. Сейчас все "красные линии", которые мы пересекли, не принесли Армагеддона, которого мы так боимся", — сказал анонимный европейский дипломат.
Другой европейский чиновник, также пожелавший остаться анонимным, предположил, что Москва прежде всего хочет использовать обеспокоенность альянса для дальнейшего сдерживания западной помощи Киеву.
"Я сомневаюсь, что вы можете изменить расчеты России, просто отправив тренеров в Украину. Я уверен, что россияне очень хорошо знают, кто что делает в Украине", – сказал он.
"Украине нужны боеприпасы и противовоздушная оборона, на этом должно быть сосредоточено непосредственное внимание", — добавил чиновник.
Сам же президент Владимир Зеленский и чиновники Украины настойчиво призывают к увеличению количества оружия, а также скорости и регулярности его поставок.
"Содержание Украины в условиях искусственного дефицита вооружений, в частности, в дефиците артиллерии и дальнобойности, позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности войны", — сказал президент.
В то же время, российские войска продолжают наступать вдоль южного Запорожского фронта, пытаясь вернуть под свой контроль территории, которые ВСУ освободили летом 2023-го.
Александр Мережко, депутат украинского парламента и глава комитета по иностранным делам этого органа, сказал Newsweek, что Киев предпочтет боеприпасы, а не "западные ботинки на земле".
"Нашим союзникам лучше прислать достаточно оружия, а не посылать войска. У меня такое ощущение, что это не отвлекает внимание от темы военной помощи. Напротив, наши западные союзники будут больше заинтересованы в предоставлении Украине большей военной и материальной помощи, а не в отправке своих войск", — сказал он.
"Заявление президента Макрона действительно важно, поскольку оно соответствует "стратегической неоднозначности", заставляющей Кремль так нервничать и даже истерить. Психологически важно показать Кремлю, что "все варианты на столе". Это дезориентирует Путина и сделает его менее уверенным", — добавил Мережко. .
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике инициативу о передаче миллиона снарядов Украине от ЕС. Он заявил, что такое обязательство было опрометчивым со стороны Европейского Союза, ведь на тот момент у них не было этого миллиона боеприпасов.
После этого президент Польши Анджей Дуда поддержал своего французского коллегу и заявил, что поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины должны быть значительно увеличены, ведь это очень важно.
Читайте также: