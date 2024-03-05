Пока Запад пугает Путина размещением войск в Украине, ВСУ едва сводят концы с концами — СМИ

Пока политики и СМИ на Западе сосредоточены на дискуссии вокруг возможного развертывания войск НАТО в Украине, что повлекло за собой новую волну угроз со стороны Москвы, силы Киева продолжают вести изнурительные бои против россиян, сталкиваясь с критической нехваткой боеприпасов и вооружений.

Украинские военные пытаются удержать длинную линию фронта на юге и востоке страны от продолжающихся — и подчас безумных — нападений россиян. Подразделениям все больше не хватает живой силы, и им все еще отказывают в западных боеприпасах и современном вооружении, которое жизненно необходимо ВСУ. В то же время последние события, в частности, касающиеся вероятного размещения войск НАТО в Украине, вызвали новые ядерные угрозы Путина и отвлекли мир от действительно важного.

Об этом пишет Newsweek.

"Наибольшая острая опасность все еще существует на передовой в Украине. Дефицит боеприпасов огромен, а давление России интенсивно. Запад парализован страхом. Сейчас все "красные линии", которые мы пересекли, не принесли Армагеддона, которого мы так боимся", — сказал анонимный европейский дипломат.

Другой европейский чиновник, также пожелавший остаться анонимным, предположил, что Москва прежде всего хочет использовать обеспокоенность альянса для дальнейшего сдерживания западной помощи Киеву.

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"Я сомневаюсь, что вы можете изменить расчеты России, просто отправив тренеров в Украину. Я уверен, что россияне очень хорошо знают, кто что делает в Украине", – сказал он.

"Украине нужны боеприпасы и противовоздушная оборона, на этом должно быть сосредоточено непосредственное внимание", — добавил чиновник.

Сам же президент Владимир Зеленский и чиновники Украины настойчиво призывают к увеличению количества оружия, а также скорости и регулярности его поставок.

"Содержание Украины в условиях искусственного дефицита вооружений, в частности, в дефиците артиллерии и дальнобойности, позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности войны", — сказал президент.

В то же время, российские войска продолжают наступать вдоль южного Запорожского фронта, пытаясь вернуть под свой контроль территории, которые ВСУ освободили летом 2023-го.

Александр Мережко, депутат украинского парламента и глава комитета по иностранным делам этого органа, сказал Newsweek, что Киев предпочтет боеприпасы, а не "западные ботинки на земле".

"Нашим союзникам лучше прислать достаточно оружия, а не посылать войска. У меня такое ощущение, что это не отвлекает внимание от темы военной помощи. Напротив, наши западные союзники будут больше заинтересованы в предоставлении Украине большей военной и материальной помощи, а не в отправке своих войск", — сказал он.

"Заявление президента Макрона действительно важно, поскольку оно соответствует "стратегической неоднозначности", заставляющей Кремль так нервничать и даже истерить. Психологически важно показать Кремлю, что "все варианты на столе". Это дезориентирует Путина и сделает его менее уверенным", — добавил Мережко. .

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике инициативу о передаче миллиона снарядов Украине от ЕС. Он заявил, что такое обязательство было опрометчивым со стороны Европейского Союза, ведь на тот момент у них не было этого миллиона боеприпасов.

После этого президент Польши Анджей Дуда поддержал своего французского коллегу и заявил, что поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины должны быть значительно увеличены, ведь это очень важно.

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