Пока жена была на заработках насиловал старшую дочь: на Волыни осудили отца шестерых детей

Пока жена была на заработках насиловал старшую дочь: на Волыни осудили отца шестерых детей

Мужчина свою вину не признавал, но собранные доказательства свидетельствуют о другом.

В Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который систематически насиловал свою старшую дочь. Мужчину, отца шестерых детей, приговорили к 13 годам лишений свободы.

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Об этом сообщает прокуратура Волынской области.

Ровенский апелляционный суд оставил в силе приговор Киверцовского районного суда в отношении мужчины, который неоднократно насиловал свою дочь. Мужчина проведет за решеткой 13 лет.

Следствие установило, что 42-летний житель Камень-Каширского района, отец шести несовершеннолетних детей, в течение двух лет пока жена была на заработках насиловал старшую дочь, которой на тот момент было 13-14 лет.

Своей вины мужчина не признал, но собранные доказательства доказали его вину.

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы, однако сторона защиты считала приговор слишком суровым и подала апелляцию.

Напомним, что Хмельницкой области до 15 лет лишения свободы осудили отчима, который дважды изнасиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы.

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