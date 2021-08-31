Покатал "с ветерком": в Запорожье нетрезвый отец бежал и влетел коляской с ребенком в столики в кафе (видео)

Мужчина на скорости мчался между столиками кафе и влетел в них коляской с ребенком.

В Запорожье пьяный отец с маленьким ребенком в коляске решил прокатить малыша "с ветерком". Он поехал коляской между столиками и стульями кафе, где влетел в один из них.

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Об этом сообщает its_zp.

На кадрах видно, как мужчина на скорости мчится с коляской с ребенком, маневрируя между столиками кафе. В какой-то момент он теряет контроль, и коляска влетает в один из стульев.

Пользователи Сети возмутились увиденным:

Выжить, хотя бы до 16 лет, а дальше можно и убежать.

Это отец! Мы выбежали из машины, когда он влетел в стол с малышкой, девочка очень плакала. Мы его остановили, стали вызывать полицию, потом подбежала мама с еще одним ребенком, немного старше, и выхватила коляску. "Я спросила, это отец?". Она сказала: "Да. Он пьяный, поэтому так себя ведет", и быстро ушла. Очень жаль детей.

Надеюсь, органы опеки спасут детей.

Напомним, что в Одессе молодая мама с маленьким ребенком на прогулке вызвала беспокойство у местных жителей. Женщина постоянно нависала над малышом, как боролась со сном.

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