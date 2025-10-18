Покаяние в смартфоне: священник с Тернопольщины создал мобильное приложение для исповеди

Священник Андрей Новосад / Фото с фейсбук-страницы Андрея Новосада

Священник с Тернопольщины Андрей Новосад разработал мобильное приложение «Моя Исповедь» для Android, где можно узнать все о исповеди, подготовке к таинству покаяния и даже записывать свои грехи.

«Духовная Величие Львова» пишет, что 27-летний священник Андрей Новосад служит в селе Лозы, Тернопольской епархии ПЦУ.

Священник самостоятельно разрабатывал приложение «Моя Исповедь» в течение пяти месяцев, и сейчас приложение уже можно загрузить из PlayMarket. Приложение работает только для Android, однако, по словам Андрея Новосада, в будущем он планирует разработать версию и для iOS.

Священник говорит, что в современном мире важно иметь все под рукой: «Всегда, когда я готовлюсь к Святой Исповеди и Божественной Литургии, то вычитываю очень много молитвенных текстов. Они не собраны в одном месте, поэтому приходится брать много книг — молитвенник, Служебник, Типикон и т.д.».

Митрополит Нестор Писик, руководящий Тернопольской епархией ПЦУ, отметил, что приложение «Моя Исповедь» ему нравится, и в процессе разработки Андрей Новосад прислушался к его мнению: «Сначала он сделал пробный вариант, пришел ко мне, говорит: такое я хочу создать. Показал все. Я дал несколько советов, которые можно улучшить, и благословил. И вот он уже выпустил приложение полноценно — официально».

«Несколько человек мне написали, что им очень понравилось — в частности, возможность делать заметки, где можно записывать свои грехи, чтобы лучше подготовиться к Исповеди. Поэтому уже есть люди, которые реально попробовали, как оно работает, — им понравилось», — подчеркнул владыка.

