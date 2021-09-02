Показ мод из гроба: ритуальное агентство из Днепра подорвало Сеть демонстрацией одежды для похорон (фото)

Модели в похоронной одежде позировали прямо в гробу.
В Днепре одно из ритуальных агентств представило коллекцию одежды для захоронения. Модели демонстрировали ее лежа в гробу.
Об этом сообщает Х* Днепр.
"Смерть моде не помеха. В Днепре представили коллекцию женской одежды для захоронения. Таким образом отличились в одном из ритуальных агентств города. Там считают, что женщина должна хорошо выглядеть даже когда отправляется в последний путь. Чтобы продемонстрировать необычное платье, моделям пришлось лечь в гроб ", — говорится в сообщении.
На фотографиях модели демонстрируют коллекцию одежды с закрытыми глазами, лежа в белом гробу. Некоторые держат в руках цветы.
Пользователи Сети несколько смутились таким модным показом:
- Со смертью не стоит шутить.
- Когда человек умрет, ему будет все равно, как он будет выглядеть в гробу.
- Вот это креатив.
- Где мужская коллекция?
- Вот что значит последний писк моды.
- В гробу я видел такую одежду.
- Лучшая реклама, которую я видел.
Напомним, что по центру Львова пронесли обнаженную девушку в гробу. Организаторами перформанса оказалась местная галерея, захотела привлечь к себе внимание.