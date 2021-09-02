Показ мод из гроба: ритуальное агентство из Днепра подорвало Сеть демонстрацией одежды для похорон (фото)

Показ мод из гроба: ритуальное агентство из Днепра подорвало Сеть демонстрацией одежды для похорон (фото)

Модели в похоронной одежде позировали прямо в гробу.

В Днепре одно из ритуальных агентств представило коллекцию одежды для захоронения. Модели демонстрировали ее лежа в гробу.

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Об этом сообщает Х* Днепр.

"Смерть моде не помеха. В Днепре представили коллекцию женской одежды для захоронения. Таким образом отличились в одном из ритуальных агентств города. Там считают, что женщина должна хорошо выглядеть даже когда отправляется в последний путь. Чтобы продемонстрировать необычное платье, моделям пришлось лечь в гроб ", — говорится в сообщении.

На фотографиях модели демонстрируют коллекцию одежды с закрытыми глазами, лежа в белом гробу. Некоторые держат в руках цветы.

Пользователи Сети несколько смутились таким модным показом:

Со смертью не стоит шутить.

Когда человек умрет, ему будет все равно, как он будет выглядеть в гробу.

Вот это креатив.

Где мужская коллекция?

Вот что значит последний писк моды.

В гробу я видел такую одежду.

Лучшая реклама, которую я видел.

Напомним, что по центру Львова пронесли обнаженную девушку в гробу. Организаторами перформанса оказалась местная галерея, захотела привлечь к себе внимание.

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