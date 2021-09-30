Показал карту с "российским" Крымом: государственный канал "Дом" получил предупреждение от Нацсовета

К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" за распространение необъективной информации.

Украинский телеканал "Дом" получил предупреждение от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за то, что показал в эфире карту России с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" за распространение необъективной информации. В Нацсовете отметили, что изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию незаконной аннексии.

Речь идет об инциденте, который произошел 5 июля. Карту показали в передаче "Русский дневник".

Фото: карта с «русским» Крымом на канале "Дом" / Телеканал ДОМ

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По словам заместителя директора по вопросам планирования эфира телеканала Веры Ельчик, телеканал извинился перед аудиторией, а руководство провело служебную проверку. Инцидент был квалифицирован как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников.

В то же время в Нацсовете отметили, что программа "Русский дневник" транслировалась на телеканале "Дом" в повторе. Поэтому у работников телерадиоорганизации была возможность проверить объективность распространенной информации и устранить недостоверные факты.

"К сожалению, компания вовремя не приняла необходимые меры и допустила повторную трансляцию записи программы с правонарушением, которое, собственно, и привело к распространению в национальном эфире необъективной информации", — говорится в сообщении.

Напомним, что 5 июля в эфире украинского телеканала "Дом", который финансируется из бюджета и вещает на оккупированные территории Донбасса и Крыма, появилась карта РФ с оккупированным Крымом. Руководство канала сообщило, что расследует инцидент.

В официальном обращении телевизионщики публично обратились в СБУ для помощи в проведении внутреннего расследования этой ситуации.

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