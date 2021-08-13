Показал мальчику порно и изнасиловал: в Хмельницкой области осудили педофила

Насильник с ребенком имел дружеские отношения.

Жителя Хмельницкой области приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Доказано, что осужденный поддерживал с мальчиком дружеские отношения, часто приглашал его к себе в гости. В один из таких дней демонстрацией роликов сексуального характера мужчина склонил ребенка к неправомерным действиям", — говорится в сообщении.

После изнасилования приговоренный приказал никому ничего не говорить. Однако напуганный мальчик все-таки рассказал об этом своему старшему брату.

"За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры судом вынесен обвинительный приговор жителю Хмельницкой области, совершившему изнасилование малолетнего мальчика (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание — 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области задержали 59-летнего подозреваемого, который сексуально развращал мальчиков 11 и 12 лет.

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