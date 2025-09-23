Показала школьнику половые органы: в Ровненской области наказали женщину

Женщину осудили из-за распространения интимных фото / © unsplash.com

В Ровненской области к 1 году испытательного срока приговорили женщину, которая присылала 15-летнему школьнику свои интимные фото и видео.

Об этом говорится в приговоре Сарненского районного суда Ровненской области.

Согласно материалам суда, обвиняемая, используя мессенджер Telegram, совершала развратные действия и присылала мультимедийные файлы порнографического содержания потерпевшему, который не достиг шестнадцатилетнего возраста.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась в содеянном и активно способствовала раскрытию преступления. Суд учел эти обстоятельства, а также то, что обвиняемая является лицом с инвалидностью, которая вынужденно переселилась из Донецкой области.

На основании собранных доказательств и признания вины, суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 156 и ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, но освободили от его отбывания, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Также обвиняемая должна возместить расходы на проведение экспертизы.

