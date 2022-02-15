"Покажем врагу, что на этой земле его не ждут": Мининфраструктуры анонсировало третий сезон "Большой стройки"

"Покажем врагу, что на этой земле его не ждут": Мининфраструктуры анонсировало третий сезон "Большой стройки"

В частности, речь идет о 5500 км государственных дорог.

Уже через несколько недель стартует третий масштабный сезон развития Украины в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Детальнее о планах на год сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Это 5 500 км государственных дорог, 300 искусственных сооружений, 750 км железнодорожных путей, 1500 новых грузовых вагонов, новые взлетно-посадочные полосы, модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, строительство первых пилотных 6-ти Национальных природных парков, старт обновления 6 Днепровских судоходных шлюзов, масштабные строительные работы в украинских портах и т.д.", – рассказал он и подчеркнул, что действительно Независимая Украина – это страна с развитой современной инфраструктурой.

Глава министерства подчеркнул, что на сегодняшний день, как никогда, важно верить в способность государства оперативно реагировать на потенциальные угрозы и не отступать от поставленных планов, несмотря на внешние обстоятельства.

Отдельно Кубраков напомнил, что министерство продолжает активную работу по обеспечению стабильности работы всех критических сфер инфраструктуры.

"Украинское небо открыто, порты в Черном море работают в штатном режиме – продолжаем обеспечивать стабильную работу инфраструктурной отрасли", – подчеркнул он.

По его словам, команда ведомства работает 24/7 и постоянно на связи с международными партнерами и украинским бизнесом. Накануне состоялась важная встреча с послами G7, что показало мощную поддержку Украины. Результаты этой встречи будут видны уже в ближайшее время.

"Мой месседж всем украинцам — сейчас, как никогда, важно выкладываться по полной, каждый на своем месте. Только так мы покажем врагу, что этой земле его не ждут", – подытожил Кубраков.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о плане за 2022 год реализовать 715 объектов в 24 областях Украины.