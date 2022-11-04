Показывает, есть ли свет дома: в Украине создали удобный виджет для телефона

Благодаря бесплатному приложению можно узнать, есть ли свет у вас дома.
Украинский айтишник Вадим Клименко создал удобный виджет для телефона, который показывает, есть ли дома свет. Принцип его работы простой: проверяет, доступен ли ваш роутер в интернете.
Подробную инструкцию, как установить виджет на айфон, мужчина опубликовал на форуме DOU.
Что нужно, чтобы установить виджет:
- Дома должен быть статический IP. Автор объяснил, если роутер выключить-включить, и IP изменится – нужно у провайдера заказывать дополнительно услугу статического IP. Виджет постоянно проверяет только один и тот же адрес.
- Установить бесплатное приложение Scriptable, загрузить файл, поделиться им в Scriptable и заменить IP в первой строке на необходимый (видео, как это сделать).
- Создать виджет и добавить его на домашний экран.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил о сложной ситуации с электроснабжением в городе. По состоянию на утро 4 ноября без света осталось 450 тысяч потребителей. В столице продолжаются стабилизационные отключения.
Читайте также: