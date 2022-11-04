Показывает, есть ли свет дома: в Украине создали удобный виджет для телефона

Благодаря бесплатному приложению можно узнать, есть ли свет у вас дома.

Украинский айтишник Вадим Клименко создал удобный виджет для телефона, который показывает, есть ли дома свет. Принцип его работы простой: проверяет, доступен ли ваш роутер в интернете.

Подробную инструкцию, как установить виджет на айфон, мужчина опубликовал на форуме DOU.

Что нужно, чтобы установить виджет:

Дома должен быть статический IP. Автор объяснил, если роутер выключить-включить, и IP изменится – нужно у провайдера заказывать дополнительно услугу статического IP. Виджет постоянно проверяет только один и тот же адрес. Установить бесплатное приложение Scriptable, загрузить файл, поделиться им в Scriptable и заменить IP в первой строке на необходимый (видео, как это сделать). Создать виджет и добавить его на домашний экран.

Фото: Вадим Клименко

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил о сложной ситуации с электроснабжением в городе. По состоянию на утро 4 ноября без света осталось 450 тысяч потребителей. В столице продолжаются стабилизационные отключения.

Удары по энергообъектам, отключение света в Украине и основные цели Кремля - ​​Харьков

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