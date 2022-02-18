Показывал детям половой орган: в Черновицкой области пенсионера-извращенца взяли под стражу

Мужчину подозревают в развращении подростков.
В Вижниччине 62-летнего мужчину подозревают в том, что он показывал двум несовершеннолетним девушкам половой орган. Его задержали и избрали меру пресечения.
Об этом сообщили на сайте областной прокуратуры Черновицкой области.
По данным следствия, мужчина посреди улицы в одном из сел Вижницкого района демонстрировал девочкам половой орган. Его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
Мужчину содержат под стражей с возможностью внести залог 62 тысячи гривен. Ему вручили подозрение. Санкция статьи, по которой задержан мужчина, предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет заключения.
Напомним, в Черновицкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который развращал малолетнего ребенка. Мужчина врывался в спальню девочки, показывал ей свой половой орган и прикасался к ребенку.
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