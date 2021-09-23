Показывал гениталии 2-летнему ребенку и приставал: в Херсонской области 50-летний мужчина развращал малыша

Показывал гениталии 2-летнему ребенку и приставал: в Херсонской области 50-летний мужчина развращал малыша

За содеянное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет заключения.

50-летнего житель Каховского района Херсонской области подозревают в развращении 2-летнего ребенка. Мужчине уже объявили о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка.

Также читайте В Киеве мужчина в школе развращал восьмилетнюю школьницу

Об этом сегодня, 23 сентября, сообщила Херсонская областная прокуратура.

"По данным следствия, мужчина, используя доверие ребенка, неоднократно совершал в отношении него физическое растление, которое заключалось в демострации гениталий, а также прикосновениях сексуального характера", — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании его под стражей.

Если вина мужчины будет доказана, то за содеянное ему грозит заключение на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, на Волыни осудили 38-летнего мужчину за растление детей. Злоумышленник показывал порно несовершеннолетнему мальчику и склонял его к сексу.

Новости Украины: супругов из Одесской области подозревают в развращении несовершеннолетних

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку