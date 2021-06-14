Показывал половые органы и заставлял сниматься в порно: на Волыни мужчина развращал малолетних девочек

Своих жертв злоумышленник выискивал в соцсетях.

Житель Ровенской области развращал малолетних девочек из своей области, а также с Волынской. Детей он находил в социальных сетях, переписывался с ними, а впоследствии требовал, чтобы они снялись в порно.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

"Во время переписки фигурант осуществлял интеллектуальное растление малолетних лиц, побудил и требовал создания порнографического контента с их участием. Злоумышленник шантажировал несовершеннолетних, кроме этого, он присылал фото своих половых органов и видеозаписи порнографического характера, загруженные из Сети", — рассказали правоохранители.

Работники киберполиции провели два обыска в доме и на работе злоумышленника и в его мобильном телефоне обнаружили переписку с 10 несовершеннолетними девушками.

В связи с этим мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Волыни 13-летняя девочка родила ребенка от своего 63-летнего отчима-насильника.

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